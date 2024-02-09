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Новичок "Балтики" Капленко: считаю, что ФНЛ — это топ-лига!

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Новичок "Балтики" Кирилл Капленко заявил, что Первая лига является одной из лучших.
Фото: "Матч ТВ"
"Считаю, что ФНЛ — это топ-лига! Там случается настоящий рост от юношеского футбола к взрослому. В РПЛ может и нет столько борьбы, но тут уже все зависит больше от самих игроков в плане техники и тактических наработок", - цитирует Капленко Metaratings.

Капленко перешел из "Оренбурга" в "Балтику" за 1,6 миллиона евро. В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 16-ти матчах и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. Напомним, что "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. После зимней паузы калининградский клуб сыграет с "Сочи", который занимает последнее место, в рамках 19-го тура РПЛ.

Балтика Капленко
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