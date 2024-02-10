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Мостовой: для нашего чемпионата Джикия — топ-защитник. Он спокойно найдет себе новый клуб

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Бывший футболист “Спартака” Александр Мостовой высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Для нашего чемпионата Джикия — топ-защитник, он еще года два-три поиграет на высоком уровне. Я уверен, любой клуб захочет себе такого футболиста. Джикия спокойно найдет себе новый клуб, если в “Спартаке” не захотят его видеть.

Ранее стало известно о том, что защитник московского “Спартака” Георгий Джикия сменит клубную прописку, если на посту главного тренера команды останется испанский специалист Гильермо Абаскаль. Об этом в интервью “Чемпионату” сообщил футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы игрока.

Напомним, 30 июня этого года действующее трудовое соглашение Джикии со “Спартаком” подойдет к концу.

Источник: “РБ Спорт”

Мостовой Джикия Спартак Абаскаль
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