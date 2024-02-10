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Гаджиев – об уровне РПЛ: безусловно, он стал хуже. А что, нет?

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Президент махачкалинского “Динамо” Гаджи Гаджиев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"
– Уровень стал хуже,.безусловно. А что, нет? Посмотрите, как в последние годы наши клубы выступали в еврокубках: порой выигрывали за сезон один матч из 20.

Отметим, что с февраля 2022 года клубы Российской Премьер-Лиги отстранены от участия в еврокубках. Кроме того, наша национальная команда не имеет права выступать на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу лидером является “Краснодар”. Южане имеют на своем счету 38 очков.

Источник: пресс-служба махачкалинского “Динамо

Гаджиев Динамо Мх
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