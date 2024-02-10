– Уровень стал хуже,.безусловно. А что, нет? Посмотрите, как в последние годы наши клубы выступали в еврокубках: порой выигрывали за сезон один матч из 20.
Отметим, что с февраля 2022 года клубы Российской Премьер-Лиги отстранены от участия в еврокубках. Кроме того, наша национальная команда не имеет права выступать на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу лидером является “Краснодар”. Южане имеют на своем счету 38 очков.
Источник: пресс-служба махачкалинского “Динамо”
Гаджиев – об уровне РПЛ: безусловно, он стал хуже. А что, нет?
Президент махачкалинского “Динамо” Гаджи Гаджиев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"