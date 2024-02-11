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Гуренко: то, что "Локомотив" сохранил Тикнизяна - это большой плюс

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Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал несостоявшийся уход защитника Наира Тикнизяна из команды.
Фото: официальный сайт РПЛ
"То, что "Локомотиву" удалось сохранить Тикнизяна - это большой плюс. Он играл очень хорошо в прошлом году. Хорошо, что Тикнизян остается", - цитирует Гуренко источник.

Напомним, интерес к левому защитнику "Локомотива" проявлял "Зенит". "Железнодорожники" приняли предложение по Тикнизяну в размере 8+2 миллионов евро. Однако "Зениту" не удалось договориться по условиям личного контракта с самим футболистом.

В текущем сезоне Наир Тикнизян в 23-х матчах "Локомотива" в чемпионате и Кубке России. На счету защитника 8 забитых мячей и 5 голевых передач во всех турнирах. Тикнизян с 6-ю голами является лучшим бомбардиром "Локомотива" в РПЛ, опережая форвардов Максима Глушенкова и Артема Дзюбу (у обоих - по 4 мяча).

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Тикнизян Зенит Гуренко
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