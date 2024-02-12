"Ищет ли "Урал" голкипера? Ищет, не ищет - у нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдет, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что ЦСКА может отозвать его за 15 дней до конца трансферного окна, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем. Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет", - заявил Иванов.
Напомним, права на 27-летнего голкипера сборной России принадлежат московскому ЦСКА. В составе "Урала" Илья Помазун выступает с августа 2020-го года на правах аренды. Ранее сообщалось, что в приобретении Помазуна заинтересован "Спартак", который планирует усилить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно.
Агент Помазуна Алексей Сафонов ранее говорил об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Турции. Сам футболист, по словам агента, планирует летом перебраться в один из европейских чемпионатов. Срок аренды Помазуна в "Урал" истекает в конце сезона, а контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года.
Истчоник: "РБ Спорт"
Иванов: Помазун в "Урале" до конца сезона. Никуда он от нас не уйдет
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт "Урала"