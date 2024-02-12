"Дело даже не в Бабиче. Это все из-за взаимоотношений Георгия и Абаскаля. Хоть Гильермо и говорит, что два левоногих защитника не могут играть вместе, но если бы тренер хотел, он бы ставил Джикию на позицию левого защитника. У Джикии не будет шансов играть в основе во второй части сезона". - заявил Деменко.
В текущем сезоне Георгий Джикия потерял место в основном составе "Спартака". В первых 18-ти турах чемпионата Джикия принял участие лишь в 6-ти матчах. Контракт капитана команды истекает в конце сезона. Ранее агент Джикии Вадим Шпинев публично раскритиковал руководство "Спартака", которое, по его словам, обещало предложить его клиенту новый контракт еще в январе.
Сам Георгий Джикия также принял участие в дискуссии, заявив, что не попадает в основной состав "Спартака" не по спортивному принципу. В зимнее трансферное окно интерес к защитнику сборной России проявляли "Ростов" и "Локомотив".
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: дело не в Бабиче. Если бы Абаскаль хотел, он бы ставил Джикию
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о положении защитника Георгия Джикии в "Спартаке".
Фото: официальный сайт "Спартака"