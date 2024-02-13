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Кузьмичёв - о ситуации с Джикией: новый тренер "Спартака" не будет так расположен к игрокам, пришедшим "под Абаскаля"

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Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о шансах центрального защитника Георгия Джикии остаться в клубе при уходе главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
- Повысит ли шансы Джикии остаться назначение нового тренера? Думаю, повысит. Потому что новый тренер не будет так расположен к игрокам, которые приходили "под Абаскаля". Есть перекос, не совсем спортивная конкуренция, когда ребята получают больше возможностей, так как их пригласил тренер в команду. Но для нового тренера они все будут равны, - приводит слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне выпал из основного состава красно-белых, приняв участие в 9 матчах во всех турнирах из 25 возможных. 34-летний главный тренер московского клуба испанец Гильермо Абаскаль в качестве основных центральных защитников использует 27-летнего серба Срджана Бабича и 23-летнего парагвайца Алексиса Дуарте, которые появились в "Спартаке" уже при Абаскале.

Спартак Абаскаль Джикия Кузьмичев
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