"Очень хорошо организован турнир. Для подготовительно периода это плюс. То, что победили, это тоже хорошо. Что касается качества спарринга, хотелось бы более серьезную конкуренцию, но мы получили объем работы, поработали над своей игрой", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" одержал три победы в рамках Кубка равноправия - против "Аль-Духаиля" (2:0), "Шанхая Шэньхуа" (6:0) и "Сантоса" (4:1) и стал обладателем титула. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. После зимней паузы петербургский клуб сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Семак - о Кубке равноправия: хотелось бы более серьезную конкуренцию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о Кубке равноправия.
Фото: ФК "Зенит"