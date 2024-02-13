"Случись эта история в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8–10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь", - поделился Абаскаль.
Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" в Грозном главный тренер "Спартака" был удален за стычку с игроком "Ахмата" Бернардом Беришей. После одного из голов хозяев Бериша прыгнул в сторону скамейки запасных московского "Спартака", изобразив подкат и пролетев на небольшом расстоянии от главного тренера "красно-белых".
После этого Гильермо Абаскаль схватил вингера команды соперника и швырнул его на газон. По итогам инцидента испанский тренер был дисквалифицирован на один матч.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль - о стычке с Беришей: в любом другом месте он получил бы 8-10 месяцев дисквалификации
Испанский тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал свое столкновение с вингером "Ахмата" Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Ахмата"