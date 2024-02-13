Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
4 - 1 4 1
ВолгарьЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
СантосЗавершен

Абаскаль - о стычке с Беришей: в любом другом месте он получил бы 8-10 месяцев дисквалификации

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Испанский тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал свое столкновение с вингером "Ахмата" Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Ахмата"
"Случись эта история в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8–10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь", - поделился Абаскаль.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" в Грозном главный тренер "Спартака" был удален за стычку с игроком "Ахмата" Бернардом Беришей. После одного из голов хозяев Бериша прыгнул в сторону скамейки запасных московского "Спартака", изобразив подкат и пролетев на небольшом расстоянии от главного тренера "красно-белых".

После этого Гильермо Абаскаль схватил вингера команды соперника и швырнул его на газон. По итогам инцидента испанский тренер был дисквалифицирован на один матч.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Ахмат Абаскаль Бериша
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится