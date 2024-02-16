Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 1 0 1
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Салернитана1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 0 1 0
Ницца1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Алтын АсырЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен

Деменко: думаю, "Зенит" будет изучать иностранный рынок вратарей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о вратарской позиции в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Сине-бело-голубые" стараются укрепить всевозможные позиции, но вратарский вопрос всё ещё открыт. Полагаю, что "Зенит" будет активно изучать иностранный рынок вратарей, потому что понятно, что из топ-5 команд российской Премьер лиги никто из первых номеров уходить не будет", - заявил Деменко.

Основным вратарем "Зенита" в первой части сезона был 37-летний Михаил Кержаков. Голкипер принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах. 6 раз место в воротах действующих чемпионов страны занимал Денис Адамов, перешедший летом из "Сочи". Еще 5 матчей провел 28-летний Александр Васютин.

Вратари Никита Гойло и Георгий Королев попадали в заявку на матчи, но на поле не выходили. Напомним, в январе появилась информация об интересе "Зенита" к вратарю сборной Мали Джиги Диарра. Как сообщалось, клуб "Янг Африканс" из чемпионата Танзании запросил у "Зенита" 10 миллионов долларов за голкипера.

Источник: "legalbet"

Деменко Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится