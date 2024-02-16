"Сине-бело-голубые" стараются укрепить всевозможные позиции, но вратарский вопрос всё ещё открыт. Полагаю, что "Зенит" будет активно изучать иностранный рынок вратарей, потому что понятно, что из топ-5 команд российской Премьер лиги никто из первых номеров уходить не будет", - заявил Деменко.
Основным вратарем "Зенита" в первой части сезона был 37-летний Михаил Кержаков. Голкипер принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах. 6 раз место в воротах действующих чемпионов страны занимал Денис Адамов, перешедший летом из "Сочи". Еще 5 матчей провел 28-летний Александр Васютин.
Вратари Никита Гойло и Георгий Королев попадали в заявку на матчи, но на поле не выходили. Напомним, в январе появилась информация об интересе "Зенита" к вратарю сборной Мали Джиги Диарра. Как сообщалось, клуб "Янг Африканс" из чемпионата Танзании запросил у "Зенита" 10 миллионов долларов за голкипера.
Источник: "legalbet"
Деменко: думаю, "Зенит" будет изучать иностранный рынок вратарей
Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о вратарской позиции в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"