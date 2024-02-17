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Адвокаты Промеса подадут апелляцию на решение суда по делу контрабанды наркотиков

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Нидерландские адвокаты осужденного нападающего «Спартака» Квинси Промеса готовы подать апелляцию по решению суда признавшего форварда виновным в деле о контрабанде наркотиков.
Фото: ТАСС
Адвокаты Квинси Промеса, который был признан виновным нидерландским судом в деле о контрабанде наркотиков, готовы подать апелляцию от имени их клиента. По словам защиты, Апелляционный суд Амстердама пересмотрит материалы уголовного дела.

«Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», - передает слова адвокатов «РИА Новости».

Промес Спартак
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