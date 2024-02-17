Адвокаты Квинси Промеса, который был признан виновным нидерландским судом в деле о контрабанде наркотиков, готовы подать апелляцию от имени их клиента. По словам защиты, Апелляционный суд Амстердама пересмотрит материалы уголовного дела.
«Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», - передает слова адвокатов «РИА Новости».
Адвокаты Промеса подадут апелляцию на решение суда по делу контрабанды наркотиков
Нидерландские адвокаты осужденного нападающего «Спартака» Квинси Промеса готовы подать апелляцию по решению суда признавшего форварда виновным в деле о контрабанде наркотиков.
Фото: ТАСС