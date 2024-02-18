Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился своим мнением относительно игры Матвея Сафонова и сравнения его с Игорем Акинфеевым. По словам Деменко, сейчас он не может сравнить Сафонова с Акинфеевым, при этом бывший футболист отметил, что у Матвея есть время, чтобы изменить ситуацию. Также, по мнению Деменко, во времена Акинфеева в сборной была вратарская линия сильнее нынешней.
«Сейчас Сафонов считается первым номером сборной и его уже начали сравнивать с Акинфеевым. Я считаю, что пока этого делать рановато», - передает слова Деменко «РБ Спорт».
Экс-игрок "Краснодара" Деменко: Сафонова рано сравнивать с Акинфеевым
Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался относительно сравнений нынешнего голкипера сборной России Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.
Фото: "РИА Новости"