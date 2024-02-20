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Кузьмичев: боюсь, “Спартак” опять будет на качелях

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Бывший заместитель гендиректора директора “Спартака” Владимир Кузьмичев высказался о выступлениях красно-белых на зимних сборах.
Фото: ФК "Спартак"
– Боюсь, команда опять будет на качелях. Не хватает баланса в целом. В обороне есть определенные недочеты, в созидании и в нападении. Целостной игры у “Спартака” пока не вижу, но, может, многого хочу.

Напомним, московский “Спартак” закончил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги в топ-5 турнирной таблицы. Подопечные Гильермо Абаскаля после 18 туров занимают пятую позицию. На их счету 30 очков. В 19-м туре столичный клуб сыграет с петербургским “Зенитом”. Игра пройдет 2 марта.

Источник: "РБ Спорт"

Кузьмичев Спартак
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