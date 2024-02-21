"Сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку. Нужна адаптация. Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Будем работать дальше, встраивать его в нашу систему", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, что 20-го февраля Айссауи перешел в ЦСКА из молодежной команды "УСМ Алжир" за 250 тысяч евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 150 тысяч евро, на счету игрока 6 матчей и один забитый мяч за сборную Алжира до 20-ти лет. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы подопечные Владимира Федотова сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Федотов - об Айссауи: парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о новичке клуба Ахмеде Айссауи.
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