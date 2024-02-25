"Судя по тому, как "Зенит" сейчас выглядит, думаю, что он выиграет. Конечно, будет очень упорная борьба, "красно?белые" так просто не сдадутся. Но все?таки "Зенит" на данный момент выглядит немного солиднее, чем его соперник. У них все в порядке с составом, он наигран, и футболисты уже опытные. Думаю, что "Зенит" станет чемпионом по итогам этого сезона", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
После зимней паузы "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой в матче 19-го тура РПЛ на стадионе в Петербурге. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. "Сине-бело-голубые" уступили московскому "Динамо" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой строчке в турнирной таблице и отстают от лидера на восемь очков. Московский клуб проиграл "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Наумов: "Зенит" на данный момент выглядит немного солиднее, чем "Спартак", но "красно-белые" просто так не сдадутся
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о грядущем матче "Спартака" и "Зенита".
Фото: "СЭ"