"Зенит" усилился, а "Спартак" не особо. Угальде? "Спартак" много кого брал за хорошие деньги, но пока ни одного усиления я не видел. Все иностранцы после Промеса — ни рыба, ни мясо!", - цитирует Быстрова "СЭ".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. После 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Быстров - о трансферах "Спартака": все иностранцы после Промеса — ни рыба, ни мясо!
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров высказался о трансферной политике московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"