Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
20:30
ТориноНе начат
Фиорентина
22:45
ЛациоНе начат

Гендиректор "Пари НН" - об объявлении судьями решений после ВАР: это правильно, поможет разобраться в трактовках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эксперимент РФС с объявлением арбитрами своих решений после работы ВАР.
Фото: РФС
- Очень рад этому решению и считаю, что это правильно. Мы неоднократно об этом даже публично заявляли, что было бы хорошо, если бы судьи комментировали своё решение прямо на матче, а не после какого-то времени, когда уже замыливается вся эмоция, которая есть в матче. Безусловно, это поможет разобраться в трактовках и даст понимание, чем руководствовался судья. Я считаю, что после матча во флеш-интервью тоже не помешало бы услышать мнение главного арбитра. Главных тренеров мы слышим, интервью арбитров не помешало бы, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Ранее официальный сайт РФС объявил об участии организации в эксперименте ФИФА и ИФАБ, в ходе которого главные арбитры футбольных матчей будут озвучивать свои решения по итогам вмешательства в эпизод ВАР по громкой связи.

Нововведение будет задействовано на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России весной 2024 года сначала на некоторых играх национального чемпионата, затем - на всех матчах туров. Главные рефери будут объявлять свои решения после видеопросмотра на мониторе у поля, а также вердикты ВАР в части определения офсайдов и точного места нарушения правил в эпизодах с потенциальными пенальти.

Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР

Президент РФС Дюков: в первых весенних турах объявлять решения ВАР будут на нескольких матчах тура

Экс-рефери Лапочкин - об эксперименте с объявлением решений ВАР: ничего не поменяется, ничего интересного не будет

"У людей паника реальная". Экс-арбитр Федотов - об эксперименте РФС с объявлением судьями решений после просмотра ВАР

Булыкин - об эксперименте РФС: нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их

РФС РПЛ Кубок России ВАР Нижний Новгород Мелик-Гусейнов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится