- Очень рад этому решению и считаю, что это правильно. Мы неоднократно об этом даже публично заявляли, что было бы хорошо, если бы судьи комментировали своё решение прямо на матче, а не после какого-то времени, когда уже замыливается вся эмоция, которая есть в матче. Безусловно, это поможет разобраться в трактовках и даст понимание, чем руководствовался судья. Я считаю, что после матча во флеш-интервью тоже не помешало бы услышать мнение главного арбитра. Главных тренеров мы слышим, интервью арбитров не помешало бы, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Ранее официальный сайт РФС объявил об участии организации в эксперименте ФИФА и ИФАБ, в ходе которого главные арбитры футбольных матчей будут озвучивать свои решения по итогам вмешательства в эпизод ВАР по громкой связи.
Нововведение будет задействовано на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России весной 2024 года сначала на некоторых играх национального чемпионата, затем - на всех матчах туров. Главные рефери будут объявлять свои решения после видеопросмотра на мониторе у поля, а также вердикты ВАР в части определения офсайдов и точного места нарушения правил в эпизодах с потенциальными пенальти.
Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР
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Экс-рефери Лапочкин - об эксперименте с объявлением решений ВАР: ничего не поменяется, ничего интересного не будет
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Булыкин - об эксперименте РФС: нужно не объявлять решения ВАР, а объяснять их
Гендиректор "Пари НН" - об объявлении судьями решений после ВАР: это правильно, поможет разобраться в трактовках
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эксперимент РФС с объявлением арбитрами своих решений после работы ВАР.
Фото: РФС