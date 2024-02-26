"Мы рассчитываем, что на какое-то количество лет это перестанет быть новостью. По договорённости с лигами мы пришли к тому, что наиболее правильно будет индексировать ежегодную ставку оплаты труда как в РПЛ, так и в ФНЛ. Мы очень благодарны лигам, которые идут нам навстречу и изыскивают возможности для совместной индексации, повышения своих доходов и частично делятся этим с нами, чтобы судьи чувствовали себя более независимыми, чтобы сложная профессия арбитра становилась более престижной", - заявил Каманцев.
Ранее появилась информация, что в весенней части сезона главные арбитры будут озвучивать свои решения и объяснять их в случае, если в спорных эпизодах в игру вмешивается VAR. Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что некоторые рефери не смогли сдать нормативы перед возобновлением чемпионата России после зимнего перерыва.
Напомним, весенняя часть РПЛ стартует 1-го марта матчем 19-го тура между "Ростовом" и "Крыльями Советов". Главными матчами 19-го тура чемпионата России станут матч "Зенита" со "Спартаком" и московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом".
Источник: "Матч ТВ"
Каманцев: повысим зарплаты арбитрам РПЛ и ФНЛ. Судьи должны чувствовать себя более независимыми
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился планами об увеличении зарплаты арбитров в России.
Фото: "Чемпионат"