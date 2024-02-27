- Семак - лучший российский тренер? Когда человек выигрывает столько трофеев, можно сказать, что он один из лучших. А так трудно кого-то выделить именно в России. Карпин? Он тоже. Делает из "Ростова" хорошую команду с молодыми игроками. Вообще трудно сказать, кто лучший. Кто-то, например, скажет, что в "Зените" ресурсов для победы больше: денег и ещё чего-то. Может, лучший тренер России сейчас в Первой лиге работает, - передаёт слова Жиркова Sport24.
48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года и выиграл с ними пять чемпионств подряд, добившись золотых медалей Российской премьер-лиги во всех полных сезонах работы с петербуржцами. В текущем сезоне по итогам осенней части "Зенит" идёт на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах, отрыв лидера чемпионской гонки "Краснодара" составляет 2 очка.
55-летний главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин работает с жёлто-синими с декабря 2017 года за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года, под его руководством жёлто-синие добились двух из трёх лучших результатов в РПЛ в клубной истории, заняв пятое место в сезоне-2018/2020 и четвёртое место в сезоне-2022/2023. В текущей турнирной таблице дончане находятся на десятой строчке, набрав 21 очко в 18 матчах.
Жирков: Семак с трофеями, Карпин в "Ростове"... Трудно сказать, кто лучший тренер - может, он в Первой лиге работает
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков высказал мнение по поводу того, кто является лучшим тренером России.
Фото: ФК "Зенит"