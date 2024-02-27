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Широков: "Краснодар" заслужил титул, но чемпионом станет "Зенит"

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Краснодар" заслужил титул. Побьются до конца, но "Зенит" стабильнее, он выиграет титул", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает петербургский "Зенит" на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Краснодар Зенит Широков
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