"Краснодар" заслужил титул. Побьются до конца, но "Зенит" стабильнее, он выиграет титул", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает петербургский "Зенит" на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Широков: "Краснодар" заслужил титул, но чемпионом станет "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"