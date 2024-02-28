"Очень хорошее приобретение. Помимо того что Угальде забивает голы и создаёт моменты, так ещё и прессингует и навязывает борьбу защитникам, что очень важно в современном футболе. Также хотелось бы отметить, что у него сложилось взаимопонимание с Промесом и Мозесом", - цитирует Баженова Metaratings.
Напомним, что Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Ранее стало известно, что Виктор Мозес покинет московский клуб по окончании текущего сезона - у игрока истекает контракт и он не будет продлен. Квинси Промес в текущем сезоне отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-ом матче. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Баженов: у Угальде сложилось взаимопонимание с Промесом и Мозесом, это очень хорошее приобретение
Менеджер московского "Спартака" по футболистам в аренде Никита Баженов рассказал об адаптации Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"