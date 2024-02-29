- Никого бы не забрал из "Спартака" в "Зенит", но там есть хорошие игроки. Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов, хоть Михаил и забивает у них. Зиньковский ещё неплохой - он бы боролся за место в стартовом составе "Зенита", - передаёт слова Аршавина "РБ Спорт".
2 марта "Зенит" и "Спартак" встретятся между собой на петербургской "Газпром Арене" в рамках 19 тура Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые занимают второе место с 36 очками в 18 матчах и отстают от "Краснодара" на 2 очка, красно-белые набрали в осенней части 30 очков и находятся на пятой строчке турнирной таблицы.
Аршавин: никого бы не забрал из "Спартака" в "Зенит", но там есть хорошие игроки. Зорин нравится больше, чем Игнатов
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение об игроках московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"