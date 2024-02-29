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Metaratings: Промес не смог улететь вместе со “Спартаком” из дубайского аэропорта

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Нападающий московского “Спартака” Квинси промес не смог улететь вместе с командой из дубайского аэропорта “Аль-Мактум”.
Фото: "Матч ТВ"
Сегодня, 29 февраля, “Спартак” возвращался в Россию из Дубая. По данным источника, вместе с командой вылететь не смог Квинси Промес. Игрока не допустили на борт. Причины пока неизвестны.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет. До этого Квинси Квинси был судим за нападение на своего кузена с применением холодного оружия, за что его приговорили к 1,5 годам заключения.

Напомним, в 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Зенитом". Встреча 2 марта пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings

Промес Спартак
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