Сегодня, 29 февраля, “Спартак” возвращался в Россию из Дубая. По данным источника, вместе с командой вылететь не смог Квинси Промес. Игрока не допустили на борт. Причины пока неизвестны.
Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет. До этого Квинси Квинси был судим за нападение на своего кузена с применением холодного оружия, за что его приговорили к 1,5 годам заключения.
Напомним, в 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Зенитом". Встреча 2 марта пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: Metaratings
Metaratings: Промес не смог улететь вместе со “Спартаком” из дубайского аэропорта
Нападающий московского “Спартака” Квинси промес не смог улететь вместе с командой из дубайского аэропорта “Аль-Мактум”.
Фото: "Матч ТВ"