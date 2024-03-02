— Не хочу говорить про админресурс — у них есть “Газпром”, а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков.
Ранее бывший футболист “Зенита” Андрей Аршавин, отвечая на вопрос об админресурсе петербургского клуба, сказал: “А доказательства есть?”
Напомним, в 19-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский “Зенит” сыграет с московским “Спартаком”. Встреча пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых – “Газпром Арене”. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Источник: “РБ Спорт”
Глушакова: у “Зенита” есть “Газпром”, а это значит, что у них большие возможности
Бывший футболист “Спартака” Денис Глушаков, выступающий за “Урарту”, высказался об админресурсе “Зенита”.
Фото: "Матч ТВ"