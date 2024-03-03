"Мы можем контролировать то, что в наших руках. Будем догонять их. С "Краснодаром" мы играем в последнем туре. Было бы красиво биться с "Краснодаром" за чемпионство", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Сегодня, 3 марта, "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" отличились полузащитники Бителло и Денис Макаров. Таким образом команда Марцела Лички набрала 35 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на четыре балла. От идущего вторым "Зенита" москвичей отделяет на данный момент всего два очка.
Личка: было бы красиво биться с "Краснодаром" за чемпионство в последнем туре
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о гонке за чемпионский титул в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"