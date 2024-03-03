Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
СочиПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
5 - 1 5 1
ГранадаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Бетис2 тайм
Мальорка
20:30
ЖиронаНе начат
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
1 - 1 1 1
ЛеччеЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
КальяриЗавершен
Аталанта
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
СтрасбургЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ренн
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
Лион
22:45
ЛансНе начат

Личка: было бы красиво биться с "Краснодаром" за чемпионство в последнем туре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о гонке за чемпионский титул в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы можем контролировать то, что в наших руках. Будем догонять их. С "Краснодаром" мы играем в последнем туре. Было бы красиво биться с "Краснодаром" за чемпионство", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

Сегодня, 3 марта, "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" отличились полузащитники Бителло и Денис Макаров. Таким образом команда Марцела Лички набрала 35 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на четыре балла. От идущего вторым "Зенита" москвичей отделяет на данный момент всего два очка.

Личка Динамо Краснодар Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится