- У нас с Федотовым не было общения по этому поводу. Кто-то играет, а кто-то точно не будет играть - я был во втором списке. Никак это не объяснялось, вопрос не поднимался. Просто всё шло само по себе. У меня сидел внутри вопрос: почему так происходит и что не так? Но идти и разбираться - такого нет. Я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: "Что не так? Почему я не играю?" Конечно, я хотел играть. Но поговорить об этом не удалось. Я стараюсь что-то менять в игре, где-то прибавить, - цитирует Кучаева "Чемпионат".
25-летний атакующий полузащитник Константин Кучаев в феврале 2024 года перешёл на правах свободного агента из ЦСКА в "Пари Нижний Новгород", подписав контракт сроком до конца текущего сезона. До зимнего перерыва воспитанник красно-синих Кучаев сыграл за команду Владимира Федотова в 15 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, его суммарное игровое время составило 486 минут.
В составе "Пари НН" полузащитник провёл один полный матч Российской премьер-лиги и записал на свой счёт результативный пас.
Кучаев - о малом игровом времени в ЦСКА: никак это Федотовым не объяснялось, вопрос не поднимался
Экс-полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своём отношении к малому игровому времени в составе красно-синих.
Фото: РПЛ