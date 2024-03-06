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Каррера: отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно

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Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал появление в сети видео с вингером красно-белых Промесом из ночного клуба.
Фото: ТАСС
- Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его. Считаю, что тренер должен серьёзно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков "Спартака", - передаёт слова Карреры RT.

Ранее стало известно, что 32-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес не смог вылететь с командой из ОАЭ на матч 19 тура РПЛ с "Зенитом" (0:0), поскольку был задержан местной полицией за оставление места ДТП. Сообщалось, что до судебного заседания в ближайшие дни футболист помещён под домашний арест.

После этого в социальную сеть попало снятое девушкой Промеса видео, на котором он отдыхает в ночном клубе Дубая.

Промес, заключенный под домашний арест, отдыхал в ночном клубе после суда

Спартак Промес Каррера
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