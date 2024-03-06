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Зырянов: хочу, чтобы Игнашевич точно остался в РПЛ

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Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Константин Зырянов высказался о борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Я могу только пожелать всем командам, которые сейчас борются за выживание, остаться в РПЛ. Но такого быть не может, поэтому хочу, чтобы Сергей Николаевич Игнашевич точно остался. Хотя у меня много хороших друзей в командах, которые сейчас внизу таблицы, - передаёт слова Зырянова "РБ Спорт".

После 19 сыгранных туров последнее место в Российской премьер-лиге занимает "Сочи", набравший 12 очков в 19 матчах. Также в зоне прямого вылета находится калининградская "Балтика" под руководством главного тренера Сергея Игнашевича, в активе которой 14 очков. У находящегося строчкой выше - в зоне стыковых матчей - "Оренбурга" 16 очков, у занимающего 13 место "Урала" - 19 очков.

Балтика Игнашевич Зырянов
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