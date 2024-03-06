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Зырянов: "Зенит" прибавит и будет смотреться по-другому

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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Константин Зырянов поделился мнением относительно будущего «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Торпедо» Константин Зырянов высказался относительно будущего «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. По словам Зырянова, прошлый матч 19-го тура против «Спартака» был для «Зенита» очень напряженным, хотя и прошел без забитых мячей. Также экс-полузащитник отметил, что «Спартак» хорошо подготовился к противостоянию.

«Зенит», я уверен, прибавит и будет смотреться совсем по?другому. Конечно, я читал много мнений перед этим матчем, все ждали большого количества голов… Но, опять же, весенний футбол. Хотя по атмосфере на «Газпром Арене» не скажешь, что это весна — там самое настоящее лето», - передает слова Зырянова «РБ Спорт».

Зенит Спартак Зырянов
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