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Пономарев: что касается Чалова, то давайте взглянем правде в глаза - он не стоит больше одного миллиона

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что касается Чалова, то давайте взглянем правде в глаза: он не стоит больше миллиона. Человек играл в "Базеле", но никто им не заинтересовался, поэтому и не остался в Европе. За счет чего он играет? У него нет стартовой скорости, не самый лучший удар. Да, есть чувство гола, чтобы оказаться в том месте, где противник может ошибиться, но это все. По факту футболист он никакой", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро. Контракт форварда с московским клубом истекает в конце 2024 года, однако вскоре может быть продлен. После 19-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Сегодня, в рамках 20-го тура "армейцы" сыграют с "Крыльями Советов" - стартовый свисток запланирован на 14:00 по московскому времени.

Пономарев ЦСКА Чалов
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