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Канчельскис: Антону Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике "Локомотива" Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу. Если кто-то во Франции действительно готов пригласить Миранчука, надо соглашаться. Клуб не имеет значения. Если это Лига 1 или любой другой европейский чемпионат топ-5, надо соглашаться", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 25 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в пять миллионов евро, контракт Антона с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может перейти во французский "Нант".

Локомотив Миранчук Антон Канчельскис
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