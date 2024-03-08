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Семин: шансы "Динамо" на победу в РПЛ выше, чем у "Зенита" и "Краснодара"

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Экс-наставник "Локомотива" сравнил шансы "Зенита", "Динамо" и "Краснодара" на чемпионство по итогам сезона.
Фото: ТАСС
"Я думаю, на сегодняшний момент есть шансы у трех команд: "Краснодара", "Зенита" и "Динамо". Но, на мой взгляд, "бело-голубые" выглядят лучше подготовленными из этих трех. Плюс они показывают более качественную игру", - сказал Семин.

Спустя неделю, после возобновления РПЛ, главными претендентами на победу в чемпионате считаются нынешний лидер таблицы "Краснодар", действующий чемпион России "Зенит" и московское "Динамо", замыкающее тройку. В активе "Краснодара" 39 очков в 20-ти матчах. Подопечные Владимира Ивича не смогли победить в обоих матчах весенней части сезона - с "Рубином" была зафиксирована ничья (1:1), от "Ростова" - поражение (1:2).

"Зенит", в свою очередь, сыграл вничью на своем поле со "Спартаком", а в текущем туре встретится с "Уралом". Победа над клубом из Екатеринбурга выведет "сине-бело-голубых" на 1-е место. "Динамо" в 19-м туре уверенно переиграло "Локомотив" в первом московском дерби 2024-го года. В 20-м туре "Динамо" встретится с "Ахматом".

Источник: "СЭ"

Семин Юрий Краснодар Зенит Динамо
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