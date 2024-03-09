"Победа не лёгкая, хоть и крупная. Но "Урал" хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – дорогого стоит. Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть "Спартак". Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло", - сказал Медведев.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал крупную победу со счетом 4:1 над "Уралом" в Екатеринбурге. Таким образом, "сине-бело-голубые" смогли обойти в турнирной таблице "Краснодар" и возглавить чемпионскую гонку. В активе "Зенита" 40 очков после 20-ти проведенных игр. У "Краснодара" - на одно очко меньше.
Конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за золотые медали может составить московское "Динамо". В 20-м туре "бело-голубые" встретятся на своем поле с "Ахматом", а победа позволит подопечным Марцела Лички сократить отставание от "Зенита" до 2-х очков.
Источник: "Metaratings"
Медведев: "Зенит" вернулся на свое привычное место
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился впечатлениями от победы над "Уралом" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"