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Опубликованы стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ "Локомотив" - "Сочи"

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Стали известных стартовые составы «Локомотива» и «Сочи» перед их матчем в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
Сегодня, 10 марта, на стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» примет «Сочи» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Старт противостояния назначен на 16:30 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Медведев, Марсело, Юсупов, Сутормин, Сааведра, Юкич, Крамарич, Кордова.

Перед стартом данного противостояния «Локомотив» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. «Сочи» находится на последнем месте в чемпионате России, набрав за 19 туров всего 12 баллов.

Локомотив Сочи
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