Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Игрок "Факела" Квеквескири: две победы над "Спартаком" - это закономерность

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о победе над "Спартаком" в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Факел"
"Счёт со "Спартаком" в этом году — две победы, разница 4:0? Наверное, это закономерность в этом году. Ничего неожиданного в таком результате нет? Знаете, что важно? Победу и три очка дают не за "Спартак". Три очка дают за победу. Мы уважаем все команды, боремся, стараемся победить", - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".

В первом круге российского чемпионата воронежский "Факел" одержал победу над "Спартаком" на своем поле со счетом 2:0. Вчера, 10-го марта команда Сергея Ташуева вновь была сильнее московского клуба и выиграла матч с таким же счетом. В текущем сезоне Квеквескири провел за воронежский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями. После 20-ти сыгранных туров подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 25 очков.

Факел Спартак Квеквескири
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится