"Счёт со "Спартаком" в этом году — две победы, разница 4:0? Наверное, это закономерность в этом году. Ничего неожиданного в таком результате нет? Знаете, что важно? Победу и три очка дают не за "Спартак". Три очка дают за победу. Мы уважаем все команды, боремся, стараемся победить", - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".
В первом круге российского чемпионата воронежский "Факел" одержал победу над "Спартаком" на своем поле со счетом 2:0. Вчера, 10-го марта команда Сергея Ташуева вновь была сильнее московского клуба и выиграла матч с таким же счетом. В текущем сезоне Квеквескири провел за воронежский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями. После 20-ти сыгранных туров подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 25 очков.
Игрок "Факела" Квеквескири: две победы над "Спартаком" - это закономерность
Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о победе над "Спартаком" в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Факел"