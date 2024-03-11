- Никакого секрета в двух победах над "Спартаком" нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера. Перед матчем досконально разобрали игру "Спартака". Смотрели, как они играли на сборах и с "Зенитом". Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику. В чём "Спартак" оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли, - передаёт слова Маркова "Евро-Футбол.ру".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" прошёл в московских "Лужниках" 10 марта и завершился победой клуба из Воронежа со счётом 2:0. Первый гол гостей на счету нападающего Евгения Маркова, который на 37 минуте реализовал 11-метровый штрафной удар за нарушение со стороны Кристофера Мартинса. Матч первого круга в Воронеже также закончился со счётом 2:0 в пользу "Факела" с голом Маркова с пенальти.
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Марков: никакого секрета в двух победах над "Спартаком" нет. Он не слабый, просто "Факел" сильный
Нападающий воронежского "Факела" Евгений Марков ответил на вопрос о двух победах в сезоне над московским "Спартаком".
Фото: ФК "Факел"