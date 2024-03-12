– Он прекрасно себя чувствует, готовится к игре с “Кадисом”. После игры он вылетает через Мадрид в Москву. Арсен очень соскучился по дому. А вызов в сборную — это прекрасно.
21 марта сборная России по футболу сыграет против Сербии. 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Парагвая. Оба матча пройдут в Москве. 11 марта был оглашен состав российской команды на предстоящий сбор, в состав которого вошел полузащитник “Реала Сосьедад” Арсен Захарян.
Источник: “СЭ”
Агент Захаряна: Арсен очень соскучился по дому, а вызов в сборную — это прекрасно
Геннадий Голубин, агент полузащитника “Реала Сосьедад” Арсена Захаряна, прокомментировал вызов клиента в сборную России.
Фото: Global Look Press