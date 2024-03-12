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Агент Захаряна: Арсен очень соскучился по дому, а вызов в сборную — это прекрасно

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Геннадий Голубин, агент полузащитника “Реала Сосьедад” Арсена Захаряна, прокомментировал вызов клиента в сборную России.
Фото: Global Look Press
– Он прекрасно себя чувствует, готовится к игре с “Кадисом”. После игры он вылетает через Мадрид в Москву. Арсен очень соскучился по дому. А вызов в сборную — это прекрасно.

21 марта сборная России по футболу сыграет против Сербии. 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Парагвая. Оба матча пройдут в Москве. 11 марта был оглашен состав российской команды на предстоящий сбор, в состав которого вошел полузащитник “Реала Сосьедад” Арсен Захарян.

Источник: “СЭ”

Сборная России Захарян Реал Сосьедад
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