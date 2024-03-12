- Келлвену и его семье очень понравилась Россия. Он постоянно играет, прогрессирует, поэтому в ЦСКА ему комфортно. У Келлвена большой потенциал, но нужно соответствовать высокому уровню на протяжении нескольких лет и постоянно работать. У него правильный спортивный менталитет, его вдохновляют примеры Кафу и Дани Алвеса, - передаёт слова Майнберга Нето Metaratings.ru.
23-летний бразильский правый защитник Келлвен перешёл в московский ЦСКА в сентябре 2023 года из "Атлетико Паранаэнсе", сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, 1 забитый гол и 5 результативных передач.
12 марта ЦСКА сыграет на своём поле с "Ростовом" в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Первый матч в Ростове-на-Дону завершился вничью со счётом 1:1.
Агент: Келлвену и его семье очень понравилась Россия. В ЦСКА ему комфортно
Агент бразильского защитника ЦСКА Келвена Карлос Майнберг Нето высказался об адаптации игрока в российском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА