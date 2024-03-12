"Как Чистяков отреагировал? Никак не отреагировал, я не общался с ним на эту тему. Есть ли ощущение, что карьера Дмитрия неправильно развивается? Нет, такого ощущения нет", - цитирует Талаева "Спорт день за днем".
Центральный защитник Дмитрий Чистяков не был вызван на мартовские матчи сборной России. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 8 матчей и сыграл в сумме 414 минут. В зимнее трансферное окно Чистяков перешел в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона без права выкупа. В 19-м и 20-м туре Дмитрий так и не дебютировал за южан. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.
Агент Чистякова: нет ощущения, что карьера Дмитрия развивается неправильно
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о карьере своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"