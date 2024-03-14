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Сперцян – о чемпионских перспективах “Краснодара”: еще ничего не потеряно

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Полузащитник “Краснодара” Эдуард Сперцян считает, что южане еще поборются за победу в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Сейчас из первого турнира мы выбыли, а победа во втором стала под вопросом? Это для вас она под вопросом. Еще ничего не потеряно? Конечно нет.

Ранее “Краснодар” вылетел из Кубка России по футболу. “Быки” проиграли “Химкам” в четвертьфинале Пути регионов. Отметим, что после этого южане разорвали контракт с Владимиром Ивичем. Новым главным тренером команды был назначен Мурад Мусаев.

Напомним, краснодарцы занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров. В их активе 39 очков.

Источник: “РБ Спорт”

Сперцян Краснодар
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