– Сейчас из первого турнира мы выбыли, а победа во втором стала под вопросом? Это для вас она под вопросом. Еще ничего не потеряно? Конечно нет.
Ранее “Краснодар” вылетел из Кубка России по футболу. “Быки” проиграли “Химкам” в четвертьфинале Пути регионов. Отметим, что после этого южане разорвали контракт с Владимиром Ивичем. Новым главным тренером команды был назначен Мурад Мусаев.
Напомним, краснодарцы занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров. В их активе 39 очков.
Источник: “РБ Спорт”
Сперцян – о чемпионских перспективах “Краснодара”: еще ничего не потеряно
Полузащитник “Краснодара” Эдуард Сперцян считает, что южане еще поборются за победу в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"