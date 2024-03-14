Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался относительно задержания нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов, где его осудили за контрабанду наркотиков, по этому делу игроку «Спартака» грозит шесть лет тюремного заключения.
«За свои поступки надо отвечать, сейчас уже ничего не сделаешь. Конечно, шесть лет — это много, он вычеркнет их из своей жизни. Я думаю, что на его карьере можно поставить крест», - передает слова Гаврилова «РИА Новости».
Гаврилов: на карьере Промеса можно ставить крест
Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился комментарием относительно ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.
Фото: "РИА Новости"