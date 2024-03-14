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Пономарев: вряд ли мы увидим Промеса в составе "Спартака"

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о задержании форварда «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
Фото: Sport24
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим комментарием относительно задержания Квинси Промеса в ОАЭ. Ранее сообщалось, что Промес задержан в ОАЭ по запросу Нидерландов, где ему грозит тюремное заключение сроком на 7.5 лет за контрабанду наркотиков и нападение на своего двоюродного брата. По словам Пономарева, Промес является техничным игроком и по-футбольному на него можно было ровняться.

«Вполне могут Промеса в Нидерланды отправить, а затем и туда, по какому поводу он проштрафился. Думаю, его запросто могут теперь посадить. Вряд ли в составе «Спартака» его уже увидим», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».

Спартак Промес
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