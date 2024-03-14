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Шишкин: в "Спартаке" считал себя звездой, а всех тренеров плохими

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Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился своими воспоминаниями о времени, проведенном в составе «красно-белых».
Фото: "Чемпионат"
Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о том, как он ощущал себя и как относился к тренерам в начале своей профессиональной спортивной карьеры. По словам Шишкина, контракт и деньги подтолкнули его к тому, что он снизил требования и перестал меньше нагружать себя на тренировках. Шишкин отметил, что в молодости он этого не понимал, также и не понимал, что главный тренер команды не может уделять свое внимание только одному футболисту.

«Ошибки были. Можно вспомнить начало «Спартака», когда подписываешь первый контракт и тебя не ставят в состав. Начинаешь думать: «Блин, а какого чёрта вообще?! Я тут вообще-то звезда. У меня контракт, все тренеры плохие». А на самом деле тебя же не ставят не просто так», - передает слова Шишкина «Чемпионат».

Шишкин Спартак
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