Экс-футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился комментарием относительно увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». По словам Колыванова, на данный момент чемпионская гонка не закончилась, несмотря на разницу в составах в пользу «Зенита», другие команды также имеют шансы на золотые медали РПЛ.
«Может быть, у них там свои внутренние разборки. Я вообще не знаю, зачем его уволили? Что, одну-две игры проиграл, и увольнять надо? Человек сделал хорошую работу, а его взяли и уволили. Не солидно, как-то, но это дело Галицкого», - передает слова Колыванов Metaratings.
Колыванов – об увольнении Ивича: он сделал хорошую работу, а его уволили. Не солидно
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.
Фото: "Чемпионат"