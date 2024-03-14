Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СочиЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 6 - 7) 1 167
БалтикаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
0 - 3 0 3
Милан2 тайм
Вильярреал
3 - 0 3 0
Марсель2 тайм
Рейнджерс
0 - 1 0 1
Бенфика2 тайм
Вест Хэм
5 - 0 5 0
Фрайбург2 тайм
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
1 - 1 1 1
Маккаби Хайфа2 тайм
ПАОК
5 - 1 5 1
Динамо Загреб2 тайм
Фенербахче
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Серветт2 тайм
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Колыванов – об увольнении Ивича: он сделал хорошую работу, а его уволили. Не солидно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.
Фото: "Чемпионат"
Экс-футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился комментарием относительно увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». По словам Колыванова, на данный момент чемпионская гонка не закончилась, несмотря на разницу в составах в пользу «Зенита», другие команды также имеют шансы на золотые медали РПЛ.

«Может быть, у них там свои внутренние разборки. Я вообще не знаю, зачем его уволили? Что, одну-две игры проиграл, и увольнять надо? Человек сделал хорошую работу, а его взяли и уволили. Не солидно, как-то, но это дело Галицкого», - передает слова Колыванов Metaratings.

Краснодар Владимир Ивич Игорь Колыванов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится