"Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество игры. Во?первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Сегодня, 14-го марта московский "Локомотив" уступил "Балтике" в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:7 - пен.) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами отметились: Наир Тикнизян и Данила Козлов. После 20-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Команда Михаила Галактионова продолжит выступление в Кубка России в нижней сетке - Пути регионов.
Галактионов - о поражении "Балтике": было вязкое поле, очень много единоборств
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение от "Балтики" в 1/4 финала Кубка России (1:1, 6:7 - пен.)
Фото: ФК "Локомотив"