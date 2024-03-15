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Литвинов: не могу представить "Спартак" без Промеса

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился своими мыслями о задержанном в ОАЭ форварде «красно-белых» Квинси Промесе.
Фото: "Чемпионат"
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию с задержанным в ОАЭ нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. По словам Литвинова, для него Промес является лидером и кумиром, так как пока Руслан выступал в молодежной команде, Квинси уже был звездой. Литвинов добавил, что в клубе все переживают по поводу Промеса и надеяться на то, что он вернется.

«Я не могу представить «Спартак» без Промеса, он столько лет в клубе. Квинси — один из лидеров нашей команды, поэтому даже не хочется представлять», - передает слова Литвинова «Чемпионат».

Спартак Руслан Литвинов Квинси Промес
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