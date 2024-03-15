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Дюков – о возможном включении белорусских клубов в российские турниры: инициативу должна проявить Белорусская федерация

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Президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что инициатива о присоединении белорусских клубов к российским чемпионатам должна исходить от Белорусской федерации футбола.
Фото: "Матч ТВ"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своими мыслями относительно потенциального присоединения белорусских клубов к российским футбольным турнирам. В октябре 2023 года министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщал о том, что в министерстве ждут от Белоруссии предложений для возможной интеграции их клубов в российские футбольные чемпионаты.

«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких?то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили», - передает слова Дюкова «Матч ТВ».

РПЛ РФС Александр Дюков Чемпионат Белоруссии
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