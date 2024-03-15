Дюков – о возможном включении белорусских клубов в российские турниры: инициативу должна проявить Белорусская федерация

Президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что инициатива о присоединении белорусских клубов к российским чемпионатам должна исходить от Белорусской федерации футбола.

Фото: "Матч ТВ"





«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких?то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили», - передает слова Дюкова « Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своими мыслями относительно потенциального присоединения белорусских клубов к российским футбольным турнирам. В октябре 2023 года министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщал о том, что в министерстве ждут от Белоруссии предложений для возможной интеграции их клубов в российские футбольные чемпионаты.«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких?то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили», - передает слова Дюкова « Матч ТВ ».