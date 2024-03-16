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Спортдир "Оренбурга" Андреев: мы бы хотели продлить аренду Арсена Адамова, но как будет, не могу сказать

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб хотел бы продлить аренду защитника "Зенита" Арсена Адамова.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы бы хотели таких футболистов как Арсен, но надо понимать, что это, скажем так, дорогостоящие игроки, которых мы себе позволить не можем, только через какую-то аренду или при каком-то стечении обстоятельств. Мы бы хотели продлить аренду, но как будет, не могу сказать", - цитирует Андреева "РИА Новости".

Адамов принадлежит "Зениту", но выступает за "Оренбург" на правах аренды с августа 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Команда Давида Деограсии после 20-ти сыгранных туров занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. "Оренбург" уступил "Спартаку" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:3) и опустился в сетку Пути регионов, где сыграет с грозненским "Ахматом".

Оренбург Андреев Арсен Адамов
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