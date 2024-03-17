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Президент "Урала" Иванов: в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе чуть большим фаворитом выглядит Медведев

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Президент "Урала" Григорий Иванов оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на победу в финале турнира категории "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.
Фото: Getty Images
- Алькарас сейчас набирает форму, но и Даня в хорошей форме. Я считаю, что чуть большим фаворитом выглядит Даниил, но другие люди считают, что нет. Будет очень интересный матч! - передаёт слова Иванова Metaratings.ru.

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал престижного турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), одержав волевую победу над 17-м в мировом рейтинге американцем Томми Полом (1:6, 7:6, 6:2). В матче за титул Медведев встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

"Урал" из Екатеринбурга занимает 13 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (в зоне стыковых матчей), набрав 19 очков в 20 матчах.

Урал Григорий Иванов Даниил Медведев
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