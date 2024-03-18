"Полуфинал "Зенит" - "Спартак" - это отлично. Как минимум ещё два хороших матча мы увидим. Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи. Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка. "Зенит" точно будет играть на победу, а "Спартак" - не знаю", - заявил Быстров.
"Спартак" и "Зенит" встретятся в 1/2 финала верхней сетки Кубка России (Пути РПЛ). Первый матч пройдет в Москве 2-го апреля. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16-го апреля. Во втором полуфинале встретятся калининградская "Балтика" и московский ЦСКА.
Напомним, последний очный матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоялся в рамках 19-го тура Премьер-лиги и завершился безголевой ничьей. Эта игра стала для обеих команд первой официальной в 2024-м году и открыла весеннюю часть сезона.
Источник: "Чемпионат"
Быстров - о полуфинале Кубка России: "Зенит" будет играть на победу, "Спартак" - не знаю
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался в преддверии двухматчевого противостояния между своими бывшими клубами в 1/2 финала Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"